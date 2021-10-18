💳 Карты «Мир» подключат к Google Pay

Банки начинают подключать карту «Мир» к Google Pay с 26 октября. Уже заявили о готовности в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредит», «Хоум Кредит» и Почта Банк.

Об этом пишут «Известия».

Сразу сервис не будет доступен, и конечных сроков в банках пока назвать не могут. Но начнут подключать с 26 октября, поскольку новый технологический релиз платежной системы «Мир» позволит это сделать.

В ВТБ, «Дом.рф» и Почта банке заявили, что сделают это одними из первых первыми, в МКБ — что до конца 2021 года. ПСБ и «Хоум Кредит» точных дат не назвали, а в «Ренессанс Кредите» планируют в 2022 году.

В апреле этого года появилась возможность подключить систему «Мир» к Apple Pay, но реализовать банки смогли это только через три месяца. Так в июле это сделал Сбербанк, а также ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк.