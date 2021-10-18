Только каждый пятый бухгалтер доволен своей зарплатой

Среди людей, довольных своей зарплатой, больше всего программистов (42 %). Меньше всего — секретарей (12 %).

Такие данные приводятся в исследовании сервиса Superjob.

Кстати, доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции: за год зарплаты выросли на 26,3 %. Поэтому неудивительно, что именно программистов все устраивает.

В топ-3 профессий, где с зарплатой все хорошо, вошли:

программисты (42 %);

директора (34 %);

медработники (26 %);

маркетологи (26 %);

юристы (24 %).

Что касается бухгалтеров, то среди них довольных своей зарплатой — 20 %.

Отметим, что в прошлом году доходы россиян упали на 2,8 %. По итогам этого года идет рост на 2,5 %, но он не перекроет прошлогоднего падения.