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Какую трудовую оформлять мигрантам при трудоустройстве

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Если сотрудник говорит, что потерял трудовую, то сначала ему надо оформить дубликат. А потом уже перевести на ЭТК по желанию сотрудника. Этот порядок применяется и при трудоустройстве мигрантов.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а какие трудовые книжки надо оформлять мигрантам. Обычные или электронные? У некоторых уже были книжки с предыдущих мест, а кто-то их вообще потерял. Вот не знаем, как лучше».

Ответила эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Форма трудовой книжки не зависит от гражданства. Если трудовая книжка оформляется впервые, то с 2021 года она только в электронном виде. Выбора работодателю и работнику не дают.

Поэтому, если трудовые книжки уже есть, то вы никак не можете оформить новую. Работник только может написать заявление на переход на электронную трудовую. И сделать это можно только после приема на работу и внесения соответствующей записи в бумажную ТК.

С потеряшками сложнее. Если работник не хочет восстанавливать потерянную книжку, то можно сделать вид, что он оформляет её впервые.

Но тут есть нюанс — если человек работал в 2020 году, то на него могли подать СЗВ-ТД. И тогда не получится сделать вид, что трудовой не было.

Придется оформлять дубликат ТК в бумажном виде».

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Автор вопроса доуточнил, можно ли не заморачиваться с бумажными трудовыми и сразу взять заявление на ЭТК:

«Можно ли сразу брать заявление от мигрантов на электронную книжку, чтобы вообще не заморачиваться по ним еще и с этим вопросом? У них бывают патенты уже около года, и приносят такие „смешные“ договора с предыдущими фирмами, сразу видно, что какие-то „левые“. И где можно найти это заявление сразу на электронную?»

Эксперт ответил, что так не получится сделать. Так как если мигрант работал по трудовому в 2020 году, то в ПФР есть информация о его трудоустройстве.

«Вы не можете заводить электронные трудовые книжки, если у работников уже были ранее бумажные.

Чтобы перейти с бумажной на электронную, сначала надо принять на работу человека, сделать ему запись в бумажную о приеме на работу. Потом получить заявление на ЭТК, сделать запись о переходе на ЭТК в бумажной и выдать бумажную на руки работнику.

Таков порядок перехода с бумажной ТК на электронную. Поэтому заявления сразу на электронную быть не может. Сразу электронная оформляется только людям, которые впервые поступают на работу в 2021 году. И делается это без всякого заявления».

Чтобы выяснить трудовой стаж мигрантов Надежда Камышева посоветовала автору вопроса попросить работников запросить в ПФР или МФЦ форму СТД-ПФР. И принести их в компанию.

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