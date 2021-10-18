У «Калуги-Астрал» наши юзеры попросили чат для техподдержки

Пользователи «Калуги-Астрала» просят в «Рейтинге компаний» улучшить личный кабинет ОФД и чат для техподдержки. А еще не хотят переходить на облачную версию.

Так, Admin Volga просит сделать чат для общения с техподдержкой и мобильное приложение, чтобы смотреть выручку и чеки:

«По поводу ОФД. Раньше было норм, а сейчас чувствую себя динозавром в ЛК ОФД Астрала. Сделайте плиз, приложение, чтобы смотреть выручку и чеки в приложении. Даже сайт не адаптирован нормально под телефон. Сделайте чат с саппортом, пожалуйста. В нынешнее время все любят писать, а не общаться. Там и быстрее будет, и понятнее и история есть».

А пользователь stalk попросил доработать Астрал Отчет 4.5. И жалуется, что ему вместо доработок предлагают облачную версию 5.0.

«Нормальная компания, пользуюсь продуктами с 2008 года. В ЛК ОФД — в разделе аналитика есть только сумма нала и безнала по периоду, общей суммы нет, приходится складывать на калькуляторе. В Астрал Отчет 4.5 (есть необходимость в базе отчетов на компе) приходится пальчиком считать количество отчетов в скроллере (и с фильтром, и без фильтра), а отчетов сотни. На все вопросы по доработке 4.5 предлагают облачный 5.0».

Привычка дело хорошее, но будем честными, облачные технологии все равно постепенно вытеснят оффлайн.

Пользователь Olaf рассказал о «Калуге», встроенной в 1С:

«При большом объеме запросов от налоговой (отправка сканов) за пару-тройку лет база 1С вырастает выше критического объема и перестает работать».

И заодно поделился, что встроенное решение — это удобно. Но считает, что отдельные сервисы работают лучше.

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