Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

У «Калуги-Астрал» наши юзеры попросили чат для техподдержки

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерские программы
Версия для печати

Пользователи «Калуги-Астрала» просят в «Рейтинге компаний» улучшить личный кабинет ОФД и чат для техподдержки. А еще не хотят переходить на облачную версию.

Так, Admin Volga просит сделать чат для общения с техподдержкой и мобильное приложение, чтобы смотреть выручку и чеки:

«По поводу ОФД. Раньше было норм, а сейчас чувствую себя динозавром в ЛК ОФД Астрала. Сделайте плиз, приложение, чтобы смотреть выручку и чеки в приложении. Даже сайт не адаптирован нормально под телефон. Сделайте чат с саппортом, пожалуйста. В нынешнее время все любят писать, а не общаться. Там и быстрее будет, и понятнее и история есть».

А пользователь stalk попросил доработать Астрал Отчет 4.5. И жалуется, что ему вместо доработок предлагают облачную версию 5.0.

«Нормальная компания, пользуюсь продуктами с 2008 года. В ЛК ОФД — в разделе аналитика есть только сумма нала и безнала по периоду, общей суммы нет, приходится складывать на калькуляторе. В Астрал Отчет 4.5 (есть необходимость в базе отчетов на компе) приходится пальчиком считать количество отчетов в скроллере (и с фильтром, и без фильтра), а отчетов сотни. На все вопросы по доработке 4.5 предлагают облачный 5.0».

Привычка дело хорошее, но будем честными, облачные технологии все равно постепенно вытеснят оффлайн.

Пользователь Olaf рассказал о «Калуге», встроенной в 1С:

«При большом объеме запросов от налоговой (отправка сканов) за пару-тройку лет база 1С вырастает выше критического объема и перестает работать».

И заодно поделился, что встроенное решение — это удобно. Но считает, что отдельные сервисы работают лучше.

Больше отзывов богу отзывов: пишите еще.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить