Туроператорам снизят ставку НДС

Путин поручил правительству снизить ставку НДС для компаний и ИП из туристической отрасли. Срок рассмотрения — до 1 ноября.

Такое поручение дал президент по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Конкретный размер ставки НДС озвучен не был.

Кроме этого, Владимир Путин предложил увеличить размер кэшбэка турпоездки до 40 тыс. рублей. Но только при условии, что путевка куплена на Дальний восток.

Сейчас по путевке можно вернуть 20% от стоимости, но не более 20 тыс. рублей.

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