На Госуслуги пустят детей без паспорта

Зарегистрироваться на Госуслугах сейчас можно только после получения паспорта. Но до конца 2022 года завести учетную запись смогут даже дети, рассказали в Минцифре.

Об этом сказал глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы:

«У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта».

Такое нововведение необходимо, так как через Госуслуги сейчас проходит авторизация на многих электронных площадках. А школьники уже начали использовать электронные дневники.

Сейчас на каждого ученика в школе заводится учетная запись вручную, что создает «большое затруднение», уточнил Шадаев. Минцифры планирует разрешить регистрировать электронные дневники через учетную запись родителей и выделять отдельные ID для доступа детей к школьному электронному ресурсу.

Материал по «РБК».

На Госуслугах можно будет посмотреть медкарту, выписанные рецепты и результаты анализов — читать тут.