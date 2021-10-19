Сотрудник лишен родительских прав. Положен ли ему вычет по НДФЛ на ребенка?

Если родителя лишили родительских прав, то это не означает, что он не обязан обеспечивать ребенка. А если платит алименты, то налоговый вычет на ребенка положен, считает Минфин.

В редакцию «Клерка» поступил вопрос в отношении вычета по НДФЛ на ребенка сотруднику, лишенному родительских прав.

Мнение Минфина было высказано в 2020 году. Как отметило ведомство, лишение родительских прав не означает, что родитель не может получать стандартный вычет на ребенка.

«Одновременно сообщаем, что согласно пункту 2 статьи 71 СК, лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.

В этой связи каждый из родителей, включая родителя, лишенного родительских прав, если на его содержании находится ребенок, имеет право на получение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц».

Поэтому работодателю сначала надо узнать, обеспечивает ли сотрудник, лишенный родительских прав, своего ребенка. Например, платит ли алименты. Если да, то предоставлять вычет на ребенка надо.

А в 2021 году Минфин высказал аналогичное мнение, но только в отношении двойного вычета по НДФЛ на ребенка, если второй родитель лишен родительских прав. Минфин сказал, что двойной вычет в этом случае не положен — читать тут.