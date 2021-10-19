Как при разделении бизнеса не нарваться на претензии о дроблении

Налоговики любят запрашивать документы и выявлять дробление бизнеса при малейших признаках. Главное — правильно выстроить свою защиту.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Здравствуйте, дорогие эксперты! У нас производство мебели, заказчики как и юрлица, так и физлица. Есть ООО на УСН д-р, также есть еще ИП УСН д-р патент на изготовление мебели.
Вопрос в следующем, можно ли одно производство разделить на два юрлица, т.е. юрлица оформлять на ООО, а физиков на ИП. Не будет ли это трактоваться как дробление бизнеса?».Ответил эксперт Александр Заворин:
«Добрый день. Сразу напишу вам, что всегда найдется такой налоговый инспектор, который будет „трактовать“, как вам не выгодно, если пытаться этого избежать, то лучше не начинать бизнес, а имеющийся закрыть.
«В описываемой вами ситуации очень важно, кто из прошлого ООО перейдет в новое или вообще не перейдет. А также, вопрос по ИП — работал когда-либо в ООО или является ли родственником его руководителя и участников (учредителей).
Если такое есть, то вероятность трактовки в не вашу пользу будет очень высокой. Если родственных связей и трудовых отношений в прошлом нет, то важны и иные факторы».Второе — контрагенты. Если ИП и ООО из этого примера будут работать только друг с другом — то вероятность претензий высокая. А если будут и другие контрагенты — то риска нет.
Третий критерий дробления — одинаковые контакты:
«Важно также проследить, что ООО и ИП находиться по разным местам, имеют разные e-mail, телефоны и т.д. Т.е. если они все сидят в одном офисе, сами понимаете, вывод сам собой напрашивается. Тоже касается вывесок, брендов и т.п. Если этот критерий вы преодолели, то важным будет и другой».Александр Заворин рассказал и еще о нескольких признаках дробления:
- В ООО и ИП работают одни и те же работники. Особенно если компания и предприниматель зарегистрированы в разных регионах;
- Работники из ООО перешли в ИП или наоборот. В этом случае налоговики могут вызвать сотрудников на допрос.
- Разделение компании на две не приведет к увеличению дохода или новым контрагентам.
- После разделения компании на две уменьшится НДС.
«Я привел только некоторые признаки дробления, вообще ФНС выделяет их 17. Вы можете прочесть эту статью, хотя она была написана в 2018 г., но актуальность не поменялась. Признаки также можно увидеть у ФНС, которая указывает, что их позиция июля 2018г совпадает с позицией Конституционного Суда РФ».
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