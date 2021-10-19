Как при разделении бизнеса не нарваться на претензии о дроблении

Налоговики любят запрашивать документы и выявлять дробление бизнеса при малейших признаках. Главное — правильно выстроить свою защиту.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Здравствуйте, дорогие эксперты! У нас производство мебели, заказчики как и юрлица, так и физлица. Есть ООО на УСН д-р, также есть еще ИП УСН д-р патент на изготовление мебели.

Вопрос в следующем, можно ли одно производство разделить на два юрлица, т.е. юрлица оформлять на ООО, а физиков на ИП. Не будет ли это трактоваться как дробление бизнеса?».

«Добрый день. Сразу напишу вам, что всегда найдется такой налоговый инспектор, который будет „трактовать“, как вам не выгодно, если пытаться этого избежать, то лучше не начинать бизнес, а имеющийся закрыть.

Мы должны думать о другом: о доказательствах вашей позиции „невиновности в дроблении“». Первое, на что эксперт посоветовал обратить внимание, — это родственные связи:

«В описываемой вами ситуации очень важно, кто из прошлого ООО перейдет в новое или вообще не перейдет. А также, вопрос по ИП — работал когда-либо в ООО или является ли родственником его руководителя и участников (учредителей).

Если такое есть, то вероятность трактовки в не вашу пользу будет очень высокой. Если родственных связей и трудовых отношений в прошлом нет, то важны и иные факторы».

Второе — контрагенты. Если ИП и ООО из этого примера будут. А если будут и другие контрагенты — то риска нет.

Третий критерий дробления — одинаковые контакты:

«Важно также проследить, что ООО и ИП находиться по разным местам, имеют разные e-mail, телефоны и т.д. Т.е. если они все сидят в одном офисе, сами понимаете, вывод сам собой напрашивается. Тоже касается вывесок, брендов и т.п. Если этот критерий вы преодолели, то важным будет и другой».

рассказал и еще о нескольких признаках дробления:

В ООО и ИП работают одни и те же работники. Особенно если компания и предприниматель зарегистрированы в разных регионах; Работники из ООО перешли в ИП или наоборот. В этом случае налоговики могут вызвать сотрудников на допрос. Разделение компании на две не приведет к увеличению дохода или новым контрагентам. После разделения компании на две уменьшится НДС.

А также эксперт напомнил, что это не единственные признаки дробления бизнеса:

«Я привел только некоторые признаки дробления, вообще ФНС выделяет их 17. Вы можете прочесть эту статью, хотя она была написана в 2018 г., но актуальность не поменялась. Признаки также можно увидеть у ФНС, которая указывает, что их позиция июля 2018г совпадает с позицией Конституционного Суда РФ».