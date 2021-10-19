Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡️ Срочно! В Москве возвращают требование о 30% сотрудников на удаленке

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

В Москве на удаленку с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. отправляют 30% сотрудников, и отдельно — всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Это требование не распространяют на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

В первую очередь на удаленку рекомендуют отправить работников предпенсионного возраста, кто не привит и не болел. И кто в зоне риска по состоянию здоровья.

Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить