Ключевую ставку повысят до 7,25% в эту пятницу?

Ключевую ставку могут поднять на 50 процентных пунктов, до 7,25%. В эту пятницу состоится заседание ЦБ.

К такому решению регулятора может подтолкнуть рост инфляции — по итогам сентября она составила 7,4%, и продолжает расти.

Как поднятие ставки отразится на экономике:

Эксперты считают, что фондовый рынок уже заложил в цены возможное повышение ставки, а значит сюрприза там не будет.

По материалам «РБК».

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