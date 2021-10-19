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Ключевую ставку повысят до 7,25% в эту пятницу?

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Рубрика Экономика России
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Ключевую ставку могут поднять на 50 процентных пунктов, до 7,25%. В эту пятницу состоится заседание ЦБ.

К такому решению регулятора может подтолкнуть рост инфляции — по итогам сентября она составила 7,4%, и продолжает расти.

Как поднятие ставки отразится на экономике:

  • вырастут ставки по ипотеке и потребкредитам;
  • вырастут ставки по депозитам и облигациям;
  • люди и компании не будут брать кредиты и тратить, а будут беречь накопленное.

Эксперты считают, что фондовый рынок уже заложил в цены возможное повышение ставки, а значит сюрприза там не будет.

По материалам «РБК».

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