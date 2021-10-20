Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💥Топ Телеграм-каналов для бухгалтеров

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Нет времени вчитываться в новости на сайтах и обрабатывать тонны информации? Быть всегда в курсе новостей можно в Телеграм-каналах: мы собрали все лучшее для бухгалтера по темам.

Бухгалтерия и налоги

  • «Бухучет и налоги» — огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров от вашего любимого «Клерка». Только работающие советы и никакой нудятины.
  • «Переводчик с бухгалтерского» — название говорит само за себя. Просто о бухучет и налогах. На примерах. Лично знаем создателя. Он к.э.н и умеет объяснить не только бухгалтерам, но и директорам и ИП самые сложные термины. И главное, рассказать, как найти им применение в повседневной работе. В общем, лайк, советуем.
  • «Мытарь» — канал о налогах, налоговиках и не только. Ведет опытный эксперт, ставит только проверенную информацию.
  • «БУХ! Молния» — никаких ссылок и длинных текстов. Только самое главное для бухгалтеров и директоров, в паре предложений, оперативно и без нудежа. Ведет лично главред бухгалтерского СМИ.
  • «Рефровский Про Налоги» — канал, чтобы не заблудиться в налоговых дебрях, быть в курсе новинок законодательства и знать меры господдержки бизнеса.
  • «Новости ОФД, ККТ, Маркировка, ЕГАИС» — у них можно почитать сразу про несколько тем: онлайн-кассы, ОФД, ФЗ-54, новости про налоги и проверки бизнеса, все про маркировку товаров и ЕГАИС, инновации, тренды и аналитику для ритейла.
Право

Экономика

  • «Физики и юрики» — новости экономики, бизнеса. Есть ощущение, что канал ведут налоговики, ибо немного попахивает пропагандой честной уплаты налогов и чтобы «ни-ни»!
  • «Жирные коты» — лидер среди экономических каналов. У них все про инсайды регулятора, банков, правильная интерпретация финансовых новостей.
  • «Раньше всех. Ну почти» — самые горячие новости экономики, политики в России и в мире. Не только про бухгалтерию. Скорее, про экономику и политику. Но все равно очень современная подача информации.
  • «Банкста» — говорят о себе, что они «самый злой канал про банкиров». На самом деле, один из топовых источников инфы о финансах и экономике.
  • «Труба под Неглинной» — еще один классный и современный канал про финансы.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить