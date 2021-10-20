💥Топ Телеграм-каналов для бухгалтеров

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Бухгалтерия и налоги

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».

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