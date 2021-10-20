💥Топ Телеграм-каналов для бухгалтеров

Нет времени вчитываться в новости на сайтах и обрабатывать тонны информации? Быть всегда в курсе новостей можно в Телеграм-каналах: мы собрали все лучшее для бухгалтера по темам.
Бухгалтерия и налоги
- «Бухучет и налоги» — огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров от вашего любимого «Клерка». Только работающие советы и никакой нудятины.
- «Переводчик с бухгалтерского» — название говорит само за себя. Просто о бухучет и налогах. На примерах. Лично знаем создателя. Он к.э.н и умеет объяснить не только бухгалтерам, но и директорам и ИП самые сложные термины. И главное, рассказать, как найти им применение в повседневной работе. В общем, лайк, советуем.
- «Мытарь» — канал о налогах, налоговиках и не только. Ведет опытный эксперт, ставит только проверенную информацию.
- «БУХ! Молния» — никаких ссылок и длинных текстов. Только самое главное для бухгалтеров и директоров, в паре предложений, оперативно и без нудежа. Ведет лично главред бухгалтерского СМИ.
- «Рефровский Про Налоги» — канал, чтобы не заблудиться в налоговых дебрях, быть в курсе новинок законодательства и знать меры господдержки бизнеса.
- «Новости ОФД, ККТ, Маркировка, ЕГАИС» — у них можно почитать сразу про несколько тем: онлайн-кассы, ОФД, ФЗ-54, новости про налоги и проверки бизнеса, все про маркировку товаров и ЕГАИС, инновации, тренды и аналитику для ритейла.
- «Тот самый 115-ФЗ» — реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.
- «Поворот на право» — законы во всей красе: новости, анализ, инструкции.
- «Субсидиарная ответственность» — всё о субсидиарке директоров, акционеров и бенефициаров.
- «Физики и юрики» — новости экономики, бизнеса. Есть ощущение, что канал ведут налоговики, ибо немного попахивает пропагандой честной уплаты налогов и чтобы «ни-ни»!
- «Жирные коты» — лидер среди экономических каналов. У них все про инсайды регулятора, банков, правильная интерпретация финансовых новостей.
- «Раньше всех. Ну почти» — самые горячие новости экономики, политики в России и в мире. Не только про бухгалтерию. Скорее, про экономику и политику. Но все равно очень современная подача информации.
- «Банкста» — говорят о себе, что они «самый злой канал про банкиров». На самом деле, один из топовых источников инфы о финансах и экономике.
- «Труба под Неглинной» — еще один классный и современный канал про финансы.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
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