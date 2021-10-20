Путин: после прививки людям надо 2 дня побыть дома с сохранением зарплаты

Президент поддержал предложение Татьяны Голиковой о предоставлении двух выходных дней работникам, которые сделали прививку.
После вакцинации у человека может немного подняться температура и ему целесообразно побыть дома.
Эти два дня должны быть оплачиваемыми.
Ждем нормативку. Следите за нашими новостями.
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