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💥 Путин издал указ о нерабочих днях

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Рубрика Трудовое право
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Только что опубликован указ президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года».

С 30 октября по 7 ноября 2021 годавключительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах губернаторам дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты.

При этом организации должны определить численность работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих организаций.

В указе также сказано, что правительство и власти субъектом должны предусмотреть меры поддержки для бизнеса из-за введения нерабочих дней.

Речь идет о малом и среднем бизнесе, а также социально-ориентированных НКО из пострадавших отраслей.

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