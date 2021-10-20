💥 Путин издал указ о нерабочих днях

Только что опубликован указ президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года».

С 30 октября по 7 ноября 2021 годавключительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах губернаторам дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты.

При этом организации должны определить численность работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих организаций.

В указе также сказано, что правительство и власти субъектом должны предусмотреть меры поддержки для бизнеса из-за введения нерабочих дней.

Речь идет о малом и среднем бизнесе, а также социально-ориентированных НКО из пострадавших отраслей.