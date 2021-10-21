Бухгалтеры формируют уточненки по НДС двумя способами. Какой вариант лучше?

Согласно Постановлению Правительства № 1137 исправления в книги продаж и покупок вносятся через дополнительные листы. Но многие бухгалтеры применяют другой способ корректировки, который легко провернуть в 1С.

Тема формирования уточненной декларации по НДС стала предметом обсуждения на нашем форуме.

Дело в том, что в программе есть возможность отразить признак актуальности в разделах 8, 8.1, 9, 9.1, где отражаются данные из книг покупок и продаж и доплистов к ним.

Бухгалтер изменила прошлые счета-фактуры на реализацию в сторону увеличения. Чтобы не доплачивать НДС и пени, одновременно на эту сумму увеличили вычет по НДС по входящему счету-фактуре, который ранее был принят на вычет частично.

Все эти операции бухгалтер проделала через доплисты и запуталась, какой признак актуальности ставить в разделах декларации.

Коллеги подсказали решение: если разделы 8 и 9 в уточненке остались, как были в первичном отчете, то по ним будет признак «актуально»

если плюсом к этим разделам добавляются данные из приложений (доплисты), то у обоих приложений (и к разделу 8, и к разделу 9) будет признак «неактуально».

В ходе обсуждения выяснилось, что далеко не все бухгалтеры уточняют декларацию по НДС через доплисты.

Некоторые просто заново формируют книги продаж/покупок и включают их в новую декларацию с признаком «неактуально».

Какой из этих способов более популярен у бухгалтеров?

Обсуждение идет в теме «Уточненка по НДС (1С) — признак актуальности».