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Экстренный бесплатный вебинар о нерабочих днях в ноябре: новая головная боль для бухгалтеров

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Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты огорошили не только собственников бизнеса. Бухгалтерам и кадровикам тоже прибавили работы — как эти дни учесть, как оплатить? И это в отчетный период.

Центр обучения «Клерка» приглашает на экстренный вебинар «Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать». Он пройдет завтра, 22 октября, начало в 12:30 по Москве. Участие бесплатное.

Самые главные вопросы, которые обсудим на вебинаре:

  • Как учитывать эти дни?
  • Как их правильно оформить?
  • Как все это оплачивать?

Спикер — Юлия Жижерина, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.

Запишитесь скорее, места еще есть.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

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