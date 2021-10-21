Ловите новые реквизиты: налоговики снова реорганизовали инспекции по Кабардино-Балкарской Республике

Шесть инспекций по Кабардино-Балкарской Республике будут присоединены к УФНС по КБР. Об этом сообщают на сайте региональной налоговой.

Реорганизация пройдет в следующих инспекциях:

В налоговых платежках с 25 октября надо указывать реквизиты УФНС по КБР:

Реорганизованные налоговые продолжат принимать юрлиц и физлиц в обычном режиме.

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