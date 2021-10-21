Ловите новые реквизиты: налоговики снова реорганизовали инспекции по Кабардино-Балкарской Республике

Шесть инспекций по Кабардино-Балкарской Республике будут присоединены к УФНС по КБР. Об этом сообщают на сайте региональной налоговой.
Реорганизация пройдет в следующих инспекциях:
- ИФНС №1 по Нальчику;
- ИФНС №2 по Нальчику;
- МИ ФНС № 2 по КБР;
- МИ ФНС № 4 по КБР;
- МИ ФНС № 5 по КБР;
- МИ ФНС № 6 по КБР.
В налоговых платежках с 25 октября надо указывать реквизиты УФНС по КБР:
- Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике);
- ИНН/КПП получателя: 0721009610/ 072501001;
- Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик;
- БИК: 018327106;
- Корр. счет №:40102810145370000070;
- Счет №:03100643000000010400.
Реорганизованные налоговые продолжат принимать юрлиц и физлиц в обычном режиме.
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