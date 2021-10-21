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⚡️ В школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

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Рубрика Общество. Люди. События
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Во всех школах планируют ввести каникулы с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса, сообщили в Минпросвещения.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику».

О нерабочих днях вчера объявил Путин. А к вечеру подписал об этом указ.

Кроме того, в телеграм-канале «Большая перемена» уточнили, что это будет дополнительная неделя к каникулам (которые по графику начнутся 15 ноября), и никакой дистанционки тут не будет.

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