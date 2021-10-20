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⚡️⚡️⚡️ Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

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Владимир Путин согласился установить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. А при необходимости в регионах с плохой ситуацией по ковиду их рекомендовали начать с 23 октября, и продлить после 7 ноября.

Выходные дни предоставляются работникам с сохранением зарплаты.

Если в регионе — тяжелая ситуация с ковидом, то нерабочие дни надо вводить с 23 октября.

При необходимости регионы могут продлить нерабочие выходные дни с сохранением зарплаты и после 7 ноября.

Ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года предложила Татьяна Голикова на президиуме Координационного совета по борьбе вчера, 19 октября.

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