⚡️⚡️⚡️ Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

Владимир Путин согласился установить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. А при необходимости в регионах с плохой ситуацией по ковиду их рекомендовали начать с 23 октября, и продлить после 7 ноября.
Выходные дни предоставляются работникам с сохранением зарплаты.
Если в регионе — тяжелая ситуация с ковидом, то нерабочие дни надо вводить с 23 октября.
При необходимости регионы могут продлить нерабочие выходные дни с сохранением зарплаты и после 7 ноября.
Ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года предложила Татьяна Голикова на президиуме Координационного совета по борьбе вчера, 19 октября.
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