⚡️⚡️⚡️ Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

Владимир Путин согласился установить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. А при необходимости в регионах с плохой ситуацией по ковиду их рекомендовали начать с 23 октября, и продлить после 7 ноября.

Выходные дни предоставляются работникам с сохранением зарплаты.

Если в регионе — тяжелая ситуация с ковидом, то нерабочие дни надо вводить с 23 октября.

При необходимости регионы могут продлить нерабочие выходные дни с сохранением зарплаты и после 7 ноября.

Ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года предложила Татьяна Голикова на президиуме Координационного совета по борьбе вчера, 19 октября.