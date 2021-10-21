Экономисты зарабатывают до 150 тыс. рублей

Максимальная зарплата для экономиста в производственных компаниях Москвы составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб. Среди требований к кандидатам на вакансию — знание МСФО и ВЭД.

Такие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob.

В среднем экономистам предлагают зарплату: 85 000 — в Москве;

70 000 — в Санкт-Петербурге.

Минимальная зарплата в предложениях работодателей — 25 000-28 000 рублей. За такие деньги готовы принять экономиста региональные работодатели.

В исследовании также приводится перечень должностных обязанностей экономиста:

анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности компании;

участие в разработке системы бюджетирования;

участие в контроле исполнения бюджета компании;

экономическое сопровождение деятельности компании (расчет себестоимости, учет экономических показателей и т.д.);

ведение документооборота отдела;

подготовка отчетности.

Среди прочих требований, которые работодатели предъявляют к экономистам:

навыки формирования управленческой отчетности;

опыт работы с ERP-системами;

знание английского языка на уровне чтения документации, понимания терминологии;

знание МСФО и ВЭД.