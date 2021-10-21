Экономисты зарабатывают до 150 тыс. рублей

Максимальная зарплата для экономиста в производственных компаниях Москвы составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб. Среди требований к кандидатам на вакансию — знание МСФО и ВЭД.
Такие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob.
В среднем экономистам предлагают зарплату:
- 85 000 — в Москве;
- 70 000 — в Санкт-Петербурге.
Минимальная зарплата в предложениях работодателей — 25 000-28 000 рублей. За такие деньги готовы принять экономиста региональные работодатели.
В исследовании также приводится перечень должностных обязанностей экономиста:
- анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности компании;
- участие в разработке системы бюджетирования;
- участие в контроле исполнения бюджета компании;
- экономическое сопровождение деятельности компании (расчет себестоимости, учет экономических показателей и т.д.);
- ведение документооборота отдела;
- подготовка отчетности.
Среди прочих требований, которые работодатели предъявляют к экономистам:
- навыки формирования управленческой отчетности;
- опыт работы с ERP-системами;
- знание английского языка на уровне чтения документации, понимания терминологии;
- знание МСФО и ВЭД.
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