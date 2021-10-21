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Экономисты зарабатывают до 150 тыс. рублей

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Рубрика Общество. Люди. События
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Максимальная зарплата для экономиста в производственных компаниях Москвы составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб. Среди требований к кандидатам на вакансию — знание МСФО и ВЭД.

Такие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob.

В среднем экономистам предлагают зарплату:

  • 85 000 — в Москве;
  • 70 000 — в Санкт-Петербурге.

Минимальная зарплата в предложениях работодателей — 25 000-28 000 рублей. За такие деньги готовы принять экономиста региональные работодатели.

В исследовании также приводится перечень должностных обязанностей экономиста:

  • анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности компании;
  • участие в разработке системы бюджетирования;
  • участие в контроле исполнения бюджета компании;
  • экономическое сопровождение деятельности компании (расчет себестоимости, учет экономических показателей и т.д.);
  • ведение документооборота отдела;
  • подготовка отчетности.

Среди прочих требований, которые работодатели предъявляют к экономистам:

  • навыки формирования управленческой отчетности;
  • опыт работы с ERP-системами;
  • знание английского языка на уровне чтения документации, понимания терминологии;
  • знание МСФО и ВЭД.

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