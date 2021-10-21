⚡️ В детсадах будут работать дежурные группы с 30 октября по 7 ноября

Детские сады в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября продолжать работать, но частично. В каждом саду будут созданы дежурные группы.

Об этом сообщил телеграм-канал «Большая перемена РФ» со ссылкой на Минпросвещения.

«Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей».

А вот в школах объявят каникулы на эти дни — читать тут.