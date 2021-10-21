Сотрудники боятся передавать биометрию работодателям

Только 8% сотрудников готовы передать работодателю свои биометрические данные без дополнительных условий. А 38% не будут этого делать ни при каких условиях.

Из опроса двух тысяч человек из 15 разных отраслей, проведенного HeadHunter и «Инфосистемы Джет» следует, что люди готовы передать биометрию для:

доступа на территорию компании — 43%,

доступа в отдельные помещения — 39%,

входа в систему компьютера — 34%,

подтверждения совершения значимых операций и доступа к критическому оборудованию — 30%,

учета рабочего времени — 23%,

оплаты в корпоративной столовой — 19%.

При этом, 43% высказали опасения, что эти данные могут украсть. А 29% считают их слишком личными, чтобы передавать.

По материалам «РБК».

Прокомментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Когда сотрудник отдаёт свои биометрические данные в коммерческую компанию (например, образец голоса) и даёт согласие на обработку этих данных, ситуация нисколько не лучше, чем в случае передачи таких данных в банк или на госуслуги. Насколько защищены эти данные, насколько защищён сотрудник? Кто сможет со 100% уверенностью ответить на этот вопрос? Никто, и работодатель тоже.

Обязанность сотрудника предоставлять биометрические данные не может быть прописана в трудовом договоре, все делается только на добровольной основе.

Поэтому торопиться давать согласие на предоставление данных работодателю не нужно. Технологиями распределённых реестров (блокчейн) умеют пользоваться далеко не все работодатели. Любое другое хранение данных небезопасно в любом случае.

Обычные сотрудники вряд ли будут разбираться, где и в каком виде хранятся данные, отсюда невысокая степень доверия. Кроме кибер-атак существует ещё человеческий фактор, при котором имеющий доступ к базе сотрудник может ею воспользоваться в своих целях.

В соцсетях до сей поры предлагают к покупке информацию о людях, вплоть до кодовых слов для управления счетом дистанционно. До тех пор, пока это имеет место быть, сдача биометрии не может считаться безопасной».