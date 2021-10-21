⚡⚡⚡ Работодатели могут вызывать на работу бухгалтеров в период локдауна

Бухгалтеров Москвы и Подмосковья могут вызвать их на работу с 28 октября по 7 ноября. А также исключением являются и охранники.

А также исключением являются и охранники.

По указу мэра Москвы и постановлению губернатора Подмосковья, компании и ИП могут вызывать на работу в период нового локдауна работников, без которых невозможна нормальная деятельность компании. И доуточнили:

«При этом организации, индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие [на работе] … лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также … лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы».

Так что на бухгалтеров не распространяются выходные дни. Но только если работодатель издаст такой приказ.