⚡⚡⚡ Работодатели могут вызывать на работу бухгалтеров в период локдауна

Бухгалтеров Москвы и Подмосковья могут вызвать их на работу с 28 октября по 7 ноября. А также исключением являются и охранники.
А также исключением являются и охранники.
По указу мэра Москвы и постановлению губернатора Подмосковья, компании и ИП могут вызывать на работу в период нового локдауна работников, без которых невозможна нормальная деятельность компании. И доуточнили:
«При этом организации, индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие [на работе] … лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также … лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы».
Так что на бухгалтеров не распространяются выходные дни. Но только если работодатель издаст такой приказ.
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