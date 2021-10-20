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Срочно в номер! Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года: инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Как заполнять табель, начислять зарплату и когда ее выплачивать.

Что случилось

Сегодня президент объявил о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Причем в некоторых регионах такая мера может быть введена раньше и быть продлена и после 7 ноября.

Указа пока нет. Как только его опубликуют, мы сообщим дополнительно.

Несмотря на то, что нерабочие дни в нашей стране вводятся уже не впервые, до сих пор такого понятия в Трудовом кодексе нет.

Работодателям приходится ориентироваться на разъяснения Минтруда, которые ведомство давало в предыдущие локдауны.

Код для табеля

Какого-то специально установленного кода для табелирования нерабочих дней не предусмотрено. Работодатель может самостоятельно определить обозначение этих дней в табеле. Такого мнения придерживается Минтруд.

Например, можно использовать код «НД» или «НОД».

Отметим, что хотя нерабочие дни объявлены с 30 октября, но 30 и 31 октября — это выходные дни (по календарю пятидневной недели). Поэтому в табеле они будут маркироваться обычным образом, как обычный выходной — «В».

Кроме того, ряд дней, попавших в нерабочий период, также являются выходными и праздничными.

Таким образом, фактически нерабочими будут являться только дни с 1 по 3 ноября.

Календарные дни

Статус календарного дня

Код для табеля

30 и 31 октября

Выходной день

В

1, 2, 3 ноября

Нерабочий день

НД

4 ноября

Нерабочий праздничный день

В

5, 6, 7 ноября

Выходной день

В

Срок выплаты зарплаты

Несмотря ни на что зарплата должна выплачиваться в установленные сроки.

Согласно статье 136 ТК, если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня.

Это же правило применяется и в случае с нерабочими днями.

Как ранее сообщал Минтруд, давая рекомендации по прошлой аналогичной ситуации в этом году, если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала.

Если в вашей компании срок выплаты зарплаты за октябрь приходится на дни с 1 по 7 ноября, то выплатить зарплату надо будет 29 октября. Это последний рабочий день перед объявленными президентом нерабочими и в принципе последний рабочий день октября.

В этот день кадровики должны оперативно закрыть табель, передать его в бухгалтерию, а бухгалтер оперативно и быстро начислит зарплату и в этот же день отправит в банк платежки или передаст кассиру платежные ведомости на выплату, и кассир выдаст людям деньги через кассу.

В малом бизнесе, как правило, кадровик, бухгалтер и кассир — это один и тот же человек. И этому человеку 29 октября придется изрядно потрудиться.

Установленный срок выплаты зарплаты

Когда надо выплатить

с 1 по 7 ноября

29 октября

с 8 по 12 ноября

в установленный срок

13 или 14 ноября

12 ноября

Начисление зарплаты

Наличие в ноябре 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

То есть те, кто не работал из-за введения нерабочих дней, зарплату за эти дни все равно получит.

Те, кто работал в эти дни, само собой зарплату за них тоже получит. Причем в одинарном, а не в двойном размере.

При этом повышенная оплата работающим в эти дни при желании может быть установлена работодателем самостоятельно. Такую рекомендацию дает Минтруд.

То есть зарплата будет начислена независимо от того, работал человек или нет.

В письме от 31.05.2021 № 14-3/ООГ-4986 Минтруд сообщает, что зарплата не уменьшается из-за утвержденных нерабочих дней.

Аналогичное разъяснение дано в письме № 14-4/10/П-2696 от 26.03.2020.

Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить зарплату в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни.

То есть за неработу платим, как за работу — и оклад, и все предусмотренные системой оплаты труда стимулирующие выплаты.

Что делает сотрудник в нерабочие дни

Как оплачивать

Не работает

Начислять обычную зарплату

Работает

Начислять обычную зарплату

Работает дистанционно

Начислять обычную зарплату

Отпуск

Обычно люди планируют отпуск заранее и многие стараются присоединить его к праздникам, чтобы продлить себе отдых. Тем более, что взять полноценный отпуск получается далеко не у всех.

Поэтому кто-то уже успел оформить себе отпуск на дни с 1 по 3 ноября. Теперь этим людям обидно терять драгоценные дни отпуска, ведь их коллеги также будут отдыхать в эти дни и их отпускные дни сохранятся. То есть они оказались в неравных условиях со своими коллегами.

Возникает желание перенести отпуск на другое время.

Роструд, комментируя такую ситуацию, заявляет, что отпуск можно перенести, но только по соглашению с работодателем.

Отметим, что дни с 1 по 3 ноября нерабочими праздничными днями не являются и включаются в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

То есть автоматически отпуск на эти дни не продлевается.

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