Срочно в номер! Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года: инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика

Как заполнять табель, начислять зарплату и когда ее выплачивать.
Что случилось
Сегодня президент объявил о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Причем в некоторых регионах такая мера может быть введена раньше и быть продлена и после 7 ноября.
Указа пока нет. Как только его опубликуют, мы сообщим дополнительно.
Несмотря на то, что нерабочие дни в нашей стране вводятся уже не впервые, до сих пор такого понятия в Трудовом кодексе нет.
Работодателям приходится ориентироваться на разъяснения Минтруда, которые ведомство давало в предыдущие локдауны.
Код для табеля
Какого-то специально установленного кода для табелирования нерабочих дней не предусмотрено. Работодатель может самостоятельно определить обозначение этих дней в табеле. Такого мнения придерживается Минтруд.
Например, можно использовать код «НД» или «НОД».
Отметим, что хотя нерабочие дни объявлены с 30 октября, но 30 и 31 октября — это выходные дни (по календарю пятидневной недели). Поэтому в табеле они будут маркироваться обычным образом, как обычный выходной — «В».
Кроме того, ряд дней, попавших в нерабочий период, также являются выходными и праздничными.
Таким образом, фактически нерабочими будут являться только дни с 1 по 3 ноября.
Календарные дни
Статус календарного дня
Код для табеля
30 и 31 октября
Выходной день
В
1, 2, 3 ноября
Нерабочий день
НД
4 ноября
Нерабочий праздничный день
В
5, 6, 7 ноября
Выходной день
В
Срок выплаты зарплаты
Несмотря ни на что зарплата должна выплачиваться в установленные сроки.
Согласно статье 136 ТК, если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня.
Это же правило применяется и в случае с нерабочими днями.
Как ранее сообщал Минтруд, давая рекомендации по прошлой аналогичной ситуации в этом году, если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала.
Если в вашей компании срок выплаты зарплаты за октябрь приходится на дни с 1 по 7 ноября, то выплатить зарплату надо будет 29 октября. Это последний рабочий день перед объявленными президентом нерабочими и в принципе последний рабочий день октября.
В этот день кадровики должны оперативно закрыть табель, передать его в бухгалтерию, а бухгалтер оперативно и быстро начислит зарплату и в этот же день отправит в банк платежки или передаст кассиру платежные ведомости на выплату, и кассир выдаст людям деньги через кассу.
В малом бизнесе, как правило, кадровик, бухгалтер и кассир — это один и тот же человек. И этому человеку 29 октября придется изрядно потрудиться.
Установленный срок выплаты зарплаты
Когда надо выплатить
с 1 по 7 ноября
29 октября
с 8 по 12 ноября
в установленный срок
13 или 14 ноября
12 ноября
Начисление зарплаты
Наличие в ноябре 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.
То есть те, кто не работал из-за введения нерабочих дней, зарплату за эти дни все равно получит.
Те, кто работал в эти дни, само собой зарплату за них тоже получит. Причем в одинарном, а не в двойном размере.
При этом повышенная оплата работающим в эти дни при желании может быть установлена работодателем самостоятельно. Такую рекомендацию дает Минтруд.
То есть зарплата будет начислена независимо от того, работал человек или нет.
В письме от 31.05.2021 № 14-3/ООГ-4986 Минтруд сообщает, что зарплата не уменьшается из-за утвержденных нерабочих дней.
Аналогичное разъяснение дано в письме № 14-4/10/П-2696 от 26.03.2020.
Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить зарплату в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни.
То есть за неработу платим, как за работу — и оклад, и все предусмотренные системой оплаты труда стимулирующие выплаты.
Что делает сотрудник в нерабочие дни
Как оплачивать
Не работает
Начислять обычную зарплату
Работает
Начислять обычную зарплату
Работает дистанционно
Начислять обычную зарплату
Отпуск
Обычно люди планируют отпуск заранее и многие стараются присоединить его к праздникам, чтобы продлить себе отдых. Тем более, что взять полноценный отпуск получается далеко не у всех.
Поэтому кто-то уже успел оформить себе отпуск на дни с 1 по 3 ноября. Теперь этим людям обидно терять драгоценные дни отпуска, ведь их коллеги также будут отдыхать в эти дни и их отпускные дни сохранятся. То есть они оказались в неравных условиях со своими коллегами.
Возникает желание перенести отпуск на другое время.
Роструд, комментируя такую ситуацию, заявляет, что отпуск можно перенести, но только по соглашению с работодателем.
Отметим, что дни с 1 по 3 ноября нерабочими праздничными днями не являются и включаются в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска.
То есть автоматически отпуск на эти дни не продлевается.
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