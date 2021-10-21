Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Каждый второй согласен с новыми нерабочими днями. А вы?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

56% опрошенных согласны с нерабочими днями в ноябре. А 30% считают, что ничего хорошего из этого не будет, так как многие, скорее всего, поедут отдыхать.

Опрос провел сервис SuperJob. В нем приняло участие 1,6 тыс. людей.

56% согласны с нерабочими днями с сохранением зарплаты. И считаю, что такие меры помогут снизить темпы заболеваемости.

А каждый третий считает, что такие меры не помогут, так как люди будут ходить в ТРЦ, кинотеатры или поедут в отпуск.

Нам же интересно знать ваше мнение. Потыкайте в опросе.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить