Каждый второй согласен с новыми нерабочими днями. А вы?

56% опрошенных согласны с нерабочими днями в ноябре. А 30% считают, что ничего хорошего из этого не будет, так как многие, скорее всего, поедут отдыхать.

Опрос провел сервис SuperJob. В нем приняло участие 1,6 тыс. людей.

56% согласны с нерабочими днями с сохранением зарплаты. И считаю, что такие меры помогут снизить темпы заболеваемости.

А каждый третий считает, что такие меры не помогут, так как люди будут ходить в ТРЦ, кинотеатры или поедут в отпуск.

Нам же интересно знать ваше мнение. Потыкайте в опросе.