Каждый второй согласен с новыми нерабочими днями. А вы?

56% опрошенных согласны с нерабочими днями в ноябре. А 30% считают, что ничего хорошего из этого не будет, так как многие, скорее всего, поедут отдыхать.
Опрос провел сервис SuperJob. В нем приняло участие 1,6 тыс. людей.
56% согласны с нерабочими днями с сохранением зарплаты. И считаю, что такие меры помогут снизить темпы заболеваемости.
А каждый третий считает, что такие меры не помогут, так как люди будут ходить в ТРЦ, кинотеатры или поедут в отпуск.
Нам же интересно знать ваше мнение. Потыкайте в опросе.
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