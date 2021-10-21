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Столичный бизнес за нерабочие дни потеряет не менее четверти выручки

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Предприниматели начали считать, во сколько обойдется бизнесу 11-дневный простой из-за локдауна с 28 октября по 7 ноября.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета Партии Роста, генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»

«Логичным будет предположить, что выручка столичных предприятий в указанных сферах за ноябрь упадет как минимум на четверть, а то и больше, ведь до сих пор не совсем ясно, как надолго может затянуться ситуация, и что будет после 7 ноября.

Если доступ в общественные места будет только по QR кодам, то, как показывает практика, выручка еще может сократиться на 50-70%.

Исключением могут стать только те предприятия, которые имеют возможность оказывать услуги онлайн, либо имеют налаженную службу доставки. Бизнесу необходимы кредитные каникулы, субсидии на фонд оплаты труда, аренду недвижимости и главное — возможность работать».

Скорее всего, бизнес работать будет — дистанционную работу никто не отменял.

Как правильно оформить дистанционную работу, в каких случаях сотрудник должен приезжать в офис — смотрите в записи вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».

Нина Литвинова, общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, учредитель федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики»:

«Выручка за неделю ноябрьских праздников в среднем в салоне красоты составляет 350-500 тысяч рублей. По оценкам ФНС, в столице работает 16 000 предпринимателей индустрии красоты.

Путем нехитрых исчислений, получается, что недополученная выручка в отрасли за 7 дней простоя только в Москве составит от 5,6 — 8 трлн. рублей. Для бизнеса сейчас любое закрытие — это потери. Для нашей индустрии — это в 100% случаев минусовой результат в ноябре.

Значит государству надо компенсировать те затраты, которые остаются на предпринимателе: полностью оплачивать зарплату и зарплатные налоги, включая НДФЛ, коммуналку и аренду, а не только МРОТ.

И тем самым показать предпринимателям, что платить официальные зарплаты выгодно, что государство может брать на себя риски и поддерживать бизнес. Уж точно время для этого пришло».

Дмитрий Пурим, председатель правления ПАО «Совфрахт», глава московского отделения Партии Роста.

«Выручка предприятий сферы услуг сократится на 2-3% в годовом исчислении. При кажущейся небольшой, эта цифра, в пересчёте на чистую прибыль, для многих будет означать отрицательный результат работы за квартал.

Предприятиям должны быть компенсированы расходы на зарплату и аренду, ЖКХ в виде выдачи грантов на развитие бизнеса. Этого можно было бы избежать, если бы о локдауне было бы заявлено заранее. Тогда предприятия могли бы согласовать с сотрудниками отпуска, снизить расходы на содержание, закупки продуктов, мат. средств ежедневного потребления и т. п. Что касается предприятий, которым „посчастливилось“ быть зарегистрированным в Москве, но ведущие деятельность вне столицы, им придётся ещё хуже.

Некоторые, я знаю, уже собираются игнорировать локдаун и обеспечивать минимальное присутствие в офисах, чтобы не остановить производственные процессы.

Если за это последуют какие-то санкции, то не исключено, что компании сменят регистрацию с Москвы на регион с более предсказуемой политикой властей. Повторюсь — такие вещи, даже вероятность введения локдауна, с бизнесом необходимо проговаривать.

Ведь проблема не в локдауне, а принятии непредсказуемых решений. Властям необходимо более тщательно и профессионально проводить разъяснительную работу среди москвичей, и московских компаний.

Предсказуемость в принятии даже не желательных и не популярных мер может уменьшить потери от их последствий как минимум вдвое».

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