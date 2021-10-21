Бизнесу хотят простить налоги за нерабочие дни

Меры поддержки бизнеса в период нового локдауна с 30 октября по 7 ноября предложили расширить на отмену налогов и реструктуризацию кредитов.

С таким предложением выступил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин:

«Можно было бы подумать и освободить бизнес от налогов пропорционально количеству нерабочих дней.

То есть, если прямых финансов нет, то какие-то преференции создать с помощью налоговых режимов. Также, например, дать возможность реструктурировать долги перед банками при их наличии. Такой набор мер, на мой взгляд, можно было бы попытаться использовать».

Освобождение от налогов помогут компаниям остаться на плаву. Так как из-за локдауна потери бизнеса составят около 4 млрд рублей в день.

Господин Катырин не сомневается в этом предварительном прогнозе от властей.

Материал по «ТАСС».