Деньги улетели не тому получателю. Как их вернуть?

Бухгалтеры и юристы советуют, что делать, если компания по ошибке перевела внушительную сумму не тому получателю. Если не хотят возвращать добровольно — обращайтесь в суд за возвратом необоснованного обогащения.
Спросила наша подписчица.
«Директор заплатил по ошибке вместе с бухгалтером по банку 400 тыс. руб. не туда. Точнее, старым контрагентам, которые перепродали свою фирму и доступа к р/с не имеют.
Никто деньги нам не вернет, хотя фирма действующая, трубки не берут.
На основании чего мне 400 тыс. руб. в расходы списать? И могу ли я? Бумажки нет никакой... Если 3 года ждать, все равно бумажка нужна?
В комментариях выясняется, что компанию слили на какого-то номинала. Тем не менее, советуют отправить ценным письмом с описью вложения письмо о возврате и акт сверки. Если не вернут — обращаться в суд. Еще советовали обратиться в банк контрагента и объяснить ситуацию. А еще — писать заявление в полицию. Даже если там номинал, кто-то ведь деньги мог снять и присвоить.
Комментирует Вероника Шахова, юрист «ФБК Право».
«Денежные средства, ошибочно переведённые старым контрагентам, т.е. при отсутствии правовых оснований для их получения, являются неосновательным обогащением и подлежат возврату (ст. 1102 ГК).
В такой ситуации можно и нужно сначала направить лицу, неправомерно получившему денежные средства, претензию об их возврате, а в случае отсутствия ответа на претензию в течение 30 дней, обратиться в суд с исковым заявлением о возврате неосновательного обогащения.
При этом, истцу достаточно будет доказать факт перечисления денежных средств ответчику, а уже на ответчика перейдёт бремя доказывания наличия правовых оснований получения денежных средств».
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