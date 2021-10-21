Деньги улетели не тому получателю. Как их вернуть?

Бухгалтеры и юристы советуют, что делать, если компания по ошибке перевела внушительную сумму не тому получателю. Если не хотят возвращать добровольно — обращайтесь в суд за возвратом необоснованного обогащения.

Спросила наша подписчица.

«Директор заплатил по ошибке вместе с бухгалтером по банку 400 тыс. руб. не туда. Точнее, старым контрагентам, которые перепродали свою фирму и доступа к р/с не имеют.

Никто деньги нам не вернет, хотя фирма действующая, трубки не берут.

На основании чего мне 400 тыс. руб. в расходы списать? И могу ли я? Бумажки нет никакой... Если 3 года ждать, все равно бумажка нужна?

В комментариях выясняется, что компанию слили на какого-то номинала. Тем не менее, советуют отправить ценным письмом с описью вложения письмо о возврате и акт сверки. Если не вернут — обращаться в суд. Еще советовали обратиться в банк контрагента и объяснить ситуацию. А еще — писать заявление в полицию. Даже если там номинал, кто-то ведь деньги мог снять и присвоить.

Комментирует Вероника Шахова, юрист «ФБК Право».

«Денежные средства, ошибочно переведённые старым контрагентам, т.е. при отсутствии правовых оснований для их получения, являются неосновательным обогащением и подлежат возврату (ст. 1102 ГК).

В такой ситуации можно и нужно сначала направить лицу, неправомерно получившему денежные средства, претензию об их возврате, а в случае отсутствия ответа на претензию в течение 30 дней, обратиться в суд с исковым заявлением о возврате неосновательного обогащения.

При этом, истцу достаточно будет доказать факт перечисления денежных средств ответчику, а уже на ответчика перейдёт бремя доказывания наличия правовых оснований получения денежных средств».