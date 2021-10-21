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Срок уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному налогам переносится на 8 ноября

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Рубрика Транспортный налог
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На 1 ноября приходится срок уплаты организациями авансовых платежей по транспортному и земельному налогам за 3 квартал 2021 года.

Этот срок переносится на 8 ноября в связи с введением нерабочих дней.

Напомним, с 2021 года введены единые сроки уплаты организациями транспортного и земельного налогов. Теперь срок один для всех регионов.

Авансовые платежи уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Так как 31 октября — выходной, срок был перенесен на 1 ноября. Но так как и 31 октября, и 1 ноября теперь нерабочие дни, срок уплаты переносится на 8 ноября.

Напомним, за несвоевременную уплату авансовых платежей начисляются пени.

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