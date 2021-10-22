С 1 ноября ИП будут заполнять новое заявление для освобождения от фиксированных взносов

С 1 ноября обновится форма заявления об освобождении от уплаты страховых взносов. Вышло свежее письмо ФНС № БС-4-11/14780@ от 19.10.2021.
Действующая форма будет отменена.
Напомним, ИП могут не платить фиксированные взносы за определенные периоды своей жизни. Среди них – отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом 1 группы или 80-летним пенсионером.
Недавно этот перечень пополнился. Внесли поправки в НК.
Теперь не платить взносы смогут невинно осужденные ИП.Освобождение от взносов на ОПС и ОМС предусмотрено:
- за период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных;
- за период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке.
Новая форма будет применяться с 1 ноября 2021 года.
Кстати, когда эта поправка только вносилась в НК, мы обратили внимание на несоответствие содержания поправок в проекте и их описания в пояснительной записке.
В ней авторы сообщают, что предпринимателям не будут начислять фиксированные взносы за периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы.
Однако освобождение действует не на всех ИП-заключенных, а лишь на тех, кто осужден необоснованно.
Напомним, люди давно поднимали вопрос о несправедливости начисления взносов в такой ситуации.
Ранее Минфин выпустил письмо от 01.04.2019 № 03-15-07/22334, в котором говорится, что домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов.
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