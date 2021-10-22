Вузам разрешили удаленку. А колледжи отправят на каникулы

Вузы в нерабочие дни могут перевести студентов на удалённое обучение или самостоятельную работу. А колледжам разрешили уйти на каникулы.
О вузах сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования» — сказал министр.
В случае самостоятельной работы министр подчеркнул, что в вузах должны ее обеспечить:
«При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — сказал он.
А колледжам разрешили уйти на каникулы.
«Колледжи также могут уйти в этот период на каникулы, <...> обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Смотрите актуальный список регионов с точными датами начала нерабочих дней.
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