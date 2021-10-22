Вузам разрешили удаленку. А колледжи отправят на каникулы

Вузы в нерабочие дни могут перевести студентов на удалённое обучение или самостоятельную работу. А колледжам разрешили уйти на каникулы.

О вузах сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования» — сказал министр.

В случае самостоятельной работы министр подчеркнул, что в вузах должны ее обеспечить:

«При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — сказал он.

А колледжам разрешили уйти на каникулы.

«Колледжи также могут уйти в этот период на каникулы, <...> обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Смотрите актуальный список регионов с точными датами начала нерабочих дней.