Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бизнес не торопится возвращать комиссии за оплаты по QR-коду

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Система быстрых платежей
Версия для печати

Малый и средний бизнес может компенсировать комиссии за переводы по СБП от клиентов-физлиц. На данный момент всего вернули 21,6 млн руб., хотя до конца года на это выделили из бюджета 500 млн руб.

Об этом сообщила замглавы МЭР Татьяна Илюшникова.

По ее словам, на 1 октября 2021 года к СБП подключились 109 тыс. предпринимателей. Они все могут рассчитывать на компенсацию затрат в случае использования системы.

Активнее всего бизнес пользовался СБП в сентябре. В этом месяце компенсации комиссий превысили 11 млн рублей, а получат их более 14 тыс. представителей малого бизнеса.

Оплата товаров и услуг через СБП (по QR-коду) выгодна бизнесу — комиссии за прием платежей там всего 0,4-0,7%, против 2-2,5% по тарифам эквайринга.

Эксперты считают, что столь низкий процент возврата комиссий можно объяснить тем, что в малом бизнесе о такой возможности плохо знают. И долгим сроком их возврата. С другой стороны, представители банков отметили, что суммы компенсаций растут, а значит до конца года вполне успеют выбрать выделенную на это сумму из бюджета.

По материалам «Известий».

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить