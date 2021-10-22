Бизнес не торопится возвращать комиссии за оплаты по QR-коду

Малый и средний бизнес может компенсировать комиссии за переводы по СБП от клиентов-физлиц. На данный момент всего вернули 21,6 млн руб., хотя до конца года на это выделили из бюджета 500 млн руб.

Об этом сообщила замглавы МЭР Татьяна Илюшникова.

По ее словам, на 1 октября 2021 года к СБП подключились 109 тыс. предпринимателей. Они все могут рассчитывать на компенсацию затрат в случае использования системы.

Активнее всего бизнес пользовался СБП в сентябре. В этом месяце компенсации комиссий превысили 11 млн рублей, а получат их более 14 тыс. представителей малого бизнеса.

Оплата товаров и услуг через СБП (по QR-коду) выгодна бизнесу — комиссии за прием платежей там всего 0,4-0,7%, против 2-2,5% по тарифам эквайринга.

Эксперты считают, что столь низкий процент возврата комиссий можно объяснить тем, что в малом бизнесе о такой возможности плохо знают. И долгим сроком их возврата. С другой стороны, представители банков отметили, что суммы компенсаций растут, а значит до конца года вполне успеют выбрать выделенную на это сумму из бюджета.

По материалам «Известий».