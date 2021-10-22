Новых выплат и пособий в нерабочие дни можно не ждать

Новых мер для поддержки населения в ноябрьские нерабочие дни не будет. В Кремле указали на то, что уже есть ряд точечных решений для одиноких матерей и семей с детьми.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент, вы знаете, что действует целый ряд решений, в целом, которые, не имеют, наверное, отношения к режиму выходного дня. Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее. Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать»- сказал он.

Дополнительных мер вводить пока не собираются:

«Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается », — сказал Песков.

Цитаты по «РИА-Новости».

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