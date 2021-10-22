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⚡ ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5 %

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Ключевая ставка ЦБ выросла сразу на 75 процентных пунктов – с 6,75 % до 7,5 %.

Такое решение принял сегодня совет директоров ЦБ.

Более того, в ЦБ допускают возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

Дело в том, что инфляция растет выше прогноза. По итогам 2021 года инфляция может составить 7,4–7,9 %, отметили в ЦБ.

Кстати, недавно был прогноз экспертов о возможном повышении ставки до 7,25 %. Но, как видим, в ЦБ приняли более жесткое решение.

Напомним, от ключевой ставки зависит много различных параметров, в том числе процентные ставки по кредитам, а также размер процентов при взыскании законной неустойки по ст. 395 ГК.

Так что в ближайшее время стоит ожидать повышения стоимости кредитов, в том числе ипотеки, что на фоне повышения цен на жилье совсем не радует.

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