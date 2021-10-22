💵 С 15 ноября бизнесу начнут выплачивать по МРОТ на человека

Предприятия МСП, а также индивидуальные предприниматели, которые работают в пострадавших отраслях, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года.

Об этом шла речь на совещании, которое провел первый замглавы кабмина Андрей Белоусов.

Речь идет об отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС. Первые выдачи состоятся 15 ноября. Размер гранта — один МРОТ на одного работника.

ИП получат грант не только на сотрудников, но и на себя лично. Причем поддержка положена не только ИП-работодателям, но и ИП-одиночкам.