Компания может предоставить физлицу по договору ГПХ только стандартный вычет. А вот социальный и имущественный — нельзя, отвечает эксперт.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Добрый день! С физлицом заключен гражданско-правовой договор. Обязана ли компания предоставлять исполнителю стандартный, социальный и/или имущественный вычет в рамках этого договора и почему?».Ответил эксперт Надежда Камышева:
Поскольку при выплатах по договору ГПХ заказчик является налоговым агентом, он обязан предоставить стандартный вычет, если исполнитель подаст ему заявлениеС имущественными и социальными вычетами ситуация другая. Их могут предоставляться работодателями. Об этом написано в соответствующих статьях 219 и 220 НК.
Термин „работодатель“ в Налоговом кодексе отсутствует. Поэтому надо обращаться к другим законам.
Такого термина в Гражданском кодексе нет, есть только в Трудовом. Поэтому заказчик по договору ГПХ не является работодателем. А значит, не может предоставлять социальные и имущественные вычеты».Эксперты «Клерка» готовы прийти на помощь в любом вопросе. Задайте его в «Клерк.Консультациях». Доступно только подписчикам «Премиума».
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