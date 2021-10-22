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Какие налоговые вычеты можно получить по договору ГПХ через «работодателя»

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Рубрика Стандартный вычет
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Компания может предоставить физлицу по договору ГПХ только стандартный вычет. А вот социальный и имущественный — нельзя, отвечает эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Добрый день! С физлицом заключен гражданско-правовой договор. Обязана ли компания предоставлять исполнителю стандартный, социальный и/или имущественный вычет в рамках этого договора и почему?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Социальные и имущественные — нельзя. А стандартные — можно.
Стандартные вычеты предоставляются налоговым агентом по заявлению налогоплательщика НДФЛ.

Поскольку при выплатах по договору ГПХ заказчик является налоговым агентом, он обязан предоставить стандартный вычет, если исполнитель подаст ему заявление

С имущественными и социальными вычетами ситуация другая. Их могут предоставляться работодателями. Об этом написано в соответствующих статьях 219 и 220 НК.

Термин „работодатель“ в Налоговом кодексе отсутствует. Поэтому надо обращаться к другим законам.

Такого термина в Гражданском кодексе нет, есть только в Трудовом. Поэтому заказчик по договору ГПХ не является работодателем. А значит, не может предоставлять социальные и имущественные вычеты».

Эксперты «Клерка» готовы прийти на помощь в любом вопросе. Задайте его в «Клерк.Консультациях». Доступно только подписчикам «Премиума».

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