Где налоговики не примут без QR-кода

При посещении инспекций у людей будут требовать QR-код, сертификат или отрицательный ПЦР-тест, сообщает УФНС по Республике Крым.

Налоговики будут принимать людей, которые: сделали прививку;

переболели ковидом в последние полгода;

предъявили отрицательный тест (срок действия — не более 7 дней).

Подтвердить вакцинацию можно будет как сертификатом, так и QR-кодом через Госуслуги.

Налоговики напомнили, что попасть на прием в инспекции Крыма можно только по предварительной записи.