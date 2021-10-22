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Где налоговики не примут без QR-кода

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Рубрика Новости ФНС
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При посещении инспекций у людей будут требовать QR-код, сертификат или отрицательный ПЦР-тест, сообщает УФНС по Республике Крым.

Налоговики будут принимать людей, которые:

  • сделали прививку;
  • переболели ковидом в последние полгода;
  • предъявили отрицательный тест (срок действия — не более 7 дней).

Подтвердить вакцинацию можно будет как сертификатом, так и QR-кодом через Госуслуги.

Налоговики напомнили, что попасть на прием в инспекции Крыма можно только по предварительной записи.

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