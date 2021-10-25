Тем, у кого был ковид и снижение дохода, облегчат условия по кредиту в ноябре и декабре

ЦБ выпустил рекомендации кредитным организациям по вопросу реструктуризации кредитов. Если компания или человек не может гасить кредит, банки пойдут навстречу клиенту и изменят условия кредитования.

Письмо № ИН-06-59/83 от 22.10.2021 опубликовано на сайте регулятора.

Реструктуризация проводится по собственным программам банков и МФО. Такие программы могут включать:

отсрочку платежей;

увеличение срока кредита для снижения ежемесячных платежей:

другие варианты, позволяющие сделать посильным обслуживание долга в новых обстоятельствах.

Основаниями для изменения условий договоров с 1 ноября по 31 декабря 2021 года являются: заболевание заемщика COVID-19 (включая членов семьи);

снижение доходов граждан и бизнеса, не позволяющее обслуживать долг.

Банк не будет начислять клиенту неустойку (штраф, пени) за нарушение условий договора.

Кроме того, реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю.

Если клиент ранее уже воспользовались реструктуризацией, это не помешает ему подать новое обращение.