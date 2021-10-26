Бесполезно спрашивать ФНС о нормах НК, которые лично вас не касаются

Налоговые органы обязаны бесплатно информировать налогоплательщиков о нормах НК, порядке расчета и уплаты налогов и т.д. Но это не значит, что можно задавать любые вопросы.

Если вы обычное физлицо, ФНС не будет вам разъяснять нормы НК про НДС для юрлиц. Если у вас компания, не ждите ответов про ПСН. Ну и т. д.

Дело в том, что налоговые органы не оказывают консультационные услуги.

Письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах предоставляются организациям и физлицам только в связи с выполнением ими обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов.

Об этом напоминает УФНС по г. Москве в письме № 20-21/131926@ от 02.09.2021.

Поводом для таких разъяснений послужило письмо гражданина, который задал вопрос о применении НПД по сдаче в аренду чужой квартиры.

Налоговики проверили данные вопрошателя в сервисе, выяснили, что он не является самозанятым.

А информировать о нормах законов налоговики обязаны только налогоплательщиков в каждом конкретном случае возникновения налоговых правоотношений.

То есть неплательщику НПД не обязаны разъяснять нормы закона об НПД.

Впрочем, после того, как УФНС высказало все это, ответ человеку все-таки дали. Читайте его здесь.