Самозанятый может сдавать в аренду даже чужое жилье

Если человек зарегистрирован самозанятым, он может сдавать в аренду квартиру и платить с этой сделки НПД. Причем этой квартирой он может распоряжаться, например, по договору ссуды и доверенности.
Разъяснения даны УФНС по г. Москве в письме № 20-21/131926@ от 02.09.2021.
Вообще право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.
Но арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. Например, статьей 689 ГК предусмотрен договор безвозмездного пользования (договор ссуды).
При этом надо помнить, что на распоряжение квартирой от собственника должна быть нотариальная доверенность.
Что касается права на НПД при сдаче квартиры в аренду, то оно не зависит от наличия права собственности на такое имущество. Главное соблюсти нормы ГК (то есть с собственником должен быть договор и доверенность от него).
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