Самозанятый может сдавать в аренду даже чужое жилье

Если человек зарегистрирован самозанятым, он может сдавать в аренду квартиру и платить с этой сделки НПД. Причем этой квартирой он может распоряжаться, например, по договору ссуды и доверенности.

Разъяснения даны УФНС по г. Москве в письме № 20-21/131926@ от 02.09.2021.

Вообще право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.

Но арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. Например, статьей 689 ГК предусмотрен договор безвозмездного пользования (договор ссуды). При этом надо помнить, что на распоряжение квартирой от собственника должна быть нотариальная доверенность.