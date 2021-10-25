В Думе предложили выдавать QR-коды людям с антителами

Сейчас получить вожделенный QR-код, который является пропуском во многие общественные места, можно только после прививки или болезни. Однако многие переболели, не обращаясь к врачу. А у кого-то был отрицательный тест. Как быть этим людям?

Сейчас у них нет QR-кода, а делать прививку сразу после болезни, имея высокие антитела, не рекомендуется.

Выход из этого замкнутого круга предложил депутат Госдумы от «СР» Федот Тумусов.

Он считает, что надо выдавать QR-код на основании наличия антител.

«Свердловская область решила выдавать QR-коды, в частности, на основе анализов на антитела. Сделал — увидел высокое значение — пришел к врачу — получил код. Казалось бы — мысль очевидная, полезная — так почему бы ее не ввести по всей России?», — пишет депутат на своей странице в Фейсбуке.