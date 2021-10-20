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В Москве переболевших ковидом можно не переводить на удаленку, если у них есть QR-код. Антитела без кода не канают

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Рубрика Трудовые отношения
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Как пояснили в Оперштабе столицы, в первую очередь дистанционка должна быть введена всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Напомним, московским работодателям необходимо перевести на удаленку не менее 30 % сотрудников.

От перевода на дистант освобождаются переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев и вакцинированные.

Как работодатель узнает, что его сотрудник вакцинирован или переболел?

Подтверждающим документом может стать QR-код, пояснили в Оперштабе.

«Он автоматически формируется для тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом. Куар-коды используются давно, и уже у многих есть в электронной медкарте. А если у кого-то его нет, то за его получением можно обратиться на специальный сервис — immune.mos.ru», — прокомментировала заммэра Анастасия Ракова.

Она уточнила, что результаты анализов на антитела подтверждением служить не могут.

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