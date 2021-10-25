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⚡ Сотрудникам после прививки надо будет давать 2 выходных дня, а 60-летних на месяц отправить на удаленку

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Рубрика Трудовое право
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Губернаторы и руководители предприятий должны обеспечить сотрудникам 2 выходных дня на вакцинацию с сохранением зарплаты.

Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Кроме того, следует перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета. При условии, что у этих людей отсутствуют медицинские противопоказания к прививке.

Таким образом, если сотрудник решил сделать прививку, его надо отпустить с работы на 2 дня. А если ему больше 60 лет, он еще должен месяц беречь свое здоровье и работать из дома.

До 15 ноября губернаторы должны отчитаться о выполнении этого поручения.

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