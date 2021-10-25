🎽 Фитнес просит скидку на аренду

Фитнес-клубы, которые полностью закроются из-за ковидных ограничений, надо освободить от уплаты аренды на все время закрытия. А тем, которые продолжат работать, — дать скидку в 50%, считают представители фитнес-индустрии.

Такое предложение подписала Ассоциация и 20 крупнейших сетей и фитнес-клубов.

«Ассоциация операторов фитнес-индустрии <…> обращается ко всему сообществу арендодателей <…> с призывом начать переговоры по снижению аренды для фитнес-объектов на 50% от текущих договоренностей до конца 2021 года. А в регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена, на 100% на период закрытия.

Со своей стороны, мы берем на себя обязательства обратиться ко всем главам регионов, а также к правительству РФ с просьбой об освобождении от уплаты или субсидирования налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам и помог сохранить индустрию», — сказано в письме.

Кроме этого, представители фитнес-индустрии указали, что из-за QR-кодов выручка компаний уменьшится более чем в два раза по итогам октября.

Материал по «ТАСС».