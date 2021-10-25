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Непривитых 60-летних переведут на самоизоляцию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Регионы должны нарастить темпы вакцинации. Особое внимание — людям старше 60 лет.

Причем охваченными вакцинацией должны быть в том числе те, кто уже делал прививку и те, кто переболел ковидом.

Такое поручение президента опубликовано сегодня на сайте Кремля.

Для лиц старше 60 лет, у которых нет прививки, будет введена самоизоляция.

Кроме того, в регионах будет введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий услуги общепита в вечернее и ночное время.

Напомним, также президент поручил давать сотрудникам 2 дня выходных за вакцинацию.

 

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