Непривитых 60-летних переведут на самоизоляцию

Регионы должны нарастить темпы вакцинации. Особое внимание — людям старше 60 лет.
Причем охваченными вакцинацией должны быть в том числе те, кто уже делал прививку и те, кто переболел ковидом.
Такое поручение президента опубликовано сегодня на сайте Кремля.
Для лиц старше 60 лет, у которых нет прививки, будет введена самоизоляция.
Кроме того, в регионах будет введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий услуги общепита в вечернее и ночное время.
Напомним, также президент поручил давать сотрудникам 2 дня выходных за вакцинацию.
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