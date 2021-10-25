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Начинаются массовые проверки больничных по ковиду

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Рубрика Больничные
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Все больные ковидом и контактные лица должны быть на больничном.

Минздрав, Минтруд и Роспотребнадзор проведут мониторинг выдачи больничных листов по ковиду. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Речь идет о больничных листах, которые выдаются:

  • людям, больным ковидом;
  • людям с подозрением на ковид;
  • людям, которые контактировали с больными.

Президент поручил обеспечить контроль и надзор за соблюдением указанными лицами надлежащего режима лечения и изоляции.

Доложить президенту об итогах работу по этому вопросу надо будет до 30 ноября.

Напомним, ранее на совещании у президента Татьяна Голикова заявила, что количество заболевших и контактных лиц гораздо больше, чем количество выданных больничных листов. Это наводит на мысль, что больные и контактные люди не сидят дома, а продолжают контактировать с другими людьми.

По поручению Путина губернаторы совместно с Роспотребнадзором должны усилить контроль за изоляцией больных и тех, кто контактировал с ними.

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