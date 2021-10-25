Начинаются массовые проверки больничных по ковиду

Все больные ковидом и контактные лица должны быть на больничном.

Минздрав, Минтруд и Роспотребнадзор проведут мониторинг выдачи больничных листов по ковиду. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Речь идет о больничных листах, которые выдаются: людям, больным ковидом;

людям с подозрением на ковид;

людям, которые контактировали с больными.

Президент поручил обеспечить контроль и надзор за соблюдением указанными лицами надлежащего режима лечения и изоляции.

Доложить президенту об итогах работу по этому вопросу надо будет до 30 ноября.

Напомним, ранее на совещании у президента Татьяна Голикова заявила, что количество заболевших и контактных лиц гораздо больше, чем количество выданных больничных листов. Это наводит на мысль, что больные и контактные люди не сидят дома, а продолжают контактировать с другими людьми.