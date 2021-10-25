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Расскажите «Клерку» про е-ОФД

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Рубрика Онлайн-кассы
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«Клерку» нужны ваши отзывы об операторе фискальных данных «е-ОФД» для нашего «Рейтинга компаний».

Официальным оператором фискальных данных компания стала сравнительно недавно — с 12 сентября 2017 года.

На «Клерке» о ней отзывов пока нет, но вот что пишут в интернете. Хорошая цена, удобный интерфейс:

2

А вот относительно свежий отзыв. Тоже обращают внимание на цену:

4

Вот еще отзыв, и тоже радуются цене. Тут обратили внимание на недочет:

1

А вот что ответили представители компании по замечаниям:

1

Друзья, если у вас есть что рассказать — поделитесь! Неважно, хотите похвалить, или наоборот, показать на то, что стоило бы улучшить.

В общем, хотим ваши отзывы для нашего «Рейтинга компаний».

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