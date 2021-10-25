❗️ Не забудьте отчитаться по прослеживаемости товаров. Сегодня — последний день

До 25 октября включительно компании и ИП должны отчитаться по прослеживаемым товарам. Если забыли отчитаться — время еще есть.

Отчет сдается только через ТКС. На бумаге его сдавать нельзя.

Форма, формат и порядок заполнения отчета утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@

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Сдавать отчет по прослеживаемости не надо, если: в третьем квартале не было операций с такими товарами;

операции с прослеживаемыми товарами отражены в декларации по НДС;

была реализация на экспорт.

Причем в этот раз отчетным периодом признается не весь квартал, а, так как система прослеживаемости начала действовать только с 08.07.2021.

Как заполнить графы с 7 по 9 отчета, если товары были проданы физлицам? Для реализации товаров физлицам предназначен код 04. Таким образом, графы 7 — 9 заполнять просто не нужно.

И напоминаем, до 1 июля 2022 года налоговикиза сдачу отчета с опозданием или ошибками. Так как пока действует переходный период.