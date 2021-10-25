Москва не будет продлевать локдаун после 7 ноября

Продлевать нерабочие дни в столице с 8 ноября не планируют, сообщает оперштаб.
По указу Сергея Собянина локдаун в Москве продлится с 28 октября по 7 ноября, чтобы остановить рост числа заболеваний ковидом.
Но работодатели должны выполнить условия властей, чтобы не допустить роста заболеваемости. То есть перевести 30% сотрудников на удаленку.
А пожилым москвичам старше 60 лет надо соблюдать домашний режим.
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