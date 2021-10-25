В каком случае компании не надо заполнять раздел 3 РСВ

Если в компании нет работников, а учредитель компании — юрлицо, которое выполняет обязанности гендира, то раздел 3 РСВ заполнять не надо.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Нужно ли заполнять раздел 3 РСВ и какими сведениями при отсутствии работников. Учредитель компании — юридическое лицо, ЕИО [единоличный исполнительный орган] — оно же, подписант отчетности — по доверенности сотрудник компании-учредителя».
Эксперт «Клерка» Надежда Камышева доуточнила:
Автор вопроса ответил, что у них так и есть: ЕИО — управляющая компания.
Эксперт ответил, что ничего заполнять не надо:
«В этом случае вам нечего писать в разделе 3 РСВ».
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