В каком случае компании не надо заполнять раздел 3 РСВ

Если в компании нет работников, а учредитель компании — юрлицо, которое выполняет обязанности гендира, то раздел 3 РСВ заполнять не надо.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Нужно ли заполнять раздел 3 РСВ и какими сведениями при отсутствии работников. Учредитель компании — юридическое лицо, ЕИО [единоличный исполнительный орган] — оно же, подписант отчетности — по доверенности сотрудник компании-учредителя».

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева доуточнила:

«Юридическое лицо может быть ЕИО только, если оно является управляющим. У вас этот случай?».

Автор вопроса ответил, что у них так и есть: ЕИО — управляющая компания.

Эксперт ответил, что ничего заполнять не надо:

«В этом случае вам нечего писать в разделе 3 РСВ».