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Новая форма сертификата о вакцинации вступит в силу с 8 ноября

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Рубрика Государственные ведомства
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Сертификат о прививке от коронавируса (и перенесенной болезни) будут выдавать в виде электронного документа не позднее, чем через 3 дня после завершения вакцинации. Он будет на русском и английском языках.

Форму утвердили в Минздраве, приказ от 22.10.2021 № 1006н во вложении. Он вступает в силу с 8 ноября.

Первая страница сертификата выглядит так:

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Сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации.

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