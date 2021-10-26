Новая форма сертификата о вакцинации вступит в силу с 8 ноября

Сертификат о прививке от коронавируса (и перенесенной болезни) будут выдавать в виде электронного документа не позднее, чем через 3 дня после завершения вакцинации. Он будет на русском и английском языках.
Форму утвердили в Минздраве, приказ. Он вступает в силу с 8 ноября.
Первая страница сертификата выглядит так:
Сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации.
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